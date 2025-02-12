سعر Taxa Network (TXT)
سعر Taxa Network (TXT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TXT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Taxa Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.30
- تغيير سعر Taxa Network خلال اليوم هو +7.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Taxa Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Taxa Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Taxa Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Taxa Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+7.88%
|30 يوم
|$ 0
|-37.97%
|60 يوم
|$ 0
|-45.52%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Taxa Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
+7.88%
-3.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Taxa Network is a TEE-enabled blockchain agnostic infrastructure which enables high performance, privacy preserving, interactive smart contracts, namely Taxa Trusted Services. Taxa serves as a middleware component in the layered blockchain design where applications’ business logic and private data are processed with performance, integrity, and confidentiality, and empowers various use cases in performance/privacy-centric scenarios, such as DeFi, NFT, GameFi, data analytics, fintech, advertising, AI, identity etc.
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