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سعر Taxa Network (TXT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TXT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Taxa Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.30 - تغيير سعر Taxa Network خلال اليوم هو +7.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Taxa Network (TXT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Taxa Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Taxa Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Taxa Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Taxa Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +7.88% 30 يوم $ 0 -37.97% 60 يوم $ 0 -45.52% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Taxa Network (TXT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Taxa Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02675211$ 0.02675211 $ 0.02675211 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) +7.88% تغير السعر (7 أيام) -3.31%

معلومات سوق Taxa Network (TXT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: