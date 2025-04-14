سعر Tax Income From Fees (TIFF)
سعر Tax Income From Fees (TIFF) المباشر لليوم هو USD 0.00057897. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 578.92K. يتم تحديث سعر TIFF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tax Income From Fees الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Tax Income From Fees خلال اليوم هو -29.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.91M
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خلال اليوم، كان سعر Tax Income From Fees مقابل USD هو $ -0.000237847815494986 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tax Income From Fees مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tax Income From Fees مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tax Income From Fees مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000237847815494986
|-29.11%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tax Income From Fees: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.60%
-29.11%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tax Income From Fees $TIFF is the first token using CVM Solutions Tax Distribution System to fully automate sells, distributions and optimize profits for its holders. Incentivizing holding and compounding holdings to produce a healthy chart and community for longevity. We aim to make a change in this space, developing, deploying in the right ways without the need for shady tactics. The token is a 10% Token2022 with tax extensions.
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