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سعر Tax Income From Fees (TIFF) المباشر لليوم هو USD 0.00057897 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 578.92K . يتم تحديث سعر TIFF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tax Income From Fees الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Tax Income From Fees خلال اليوم هو -29.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.91M

أداء سعر Tax Income From Fees (TIFF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tax Income From Fees مقابل USD هو $ -0.000237847815494986 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tax Income From Fees مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tax Income From Fees مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tax Income From Fees مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000237847815494986 -29.11% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Tax Income From Fees (TIFF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tax Income From Fees: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00044141$ 0.00044141 $ 0.00044141 24 ساعة مرتفع $ 0.00083821$ 0.00083821 $ 0.00083821 عالية طوال الوقت $ 0.00083821$ 0.00083821 $ 0.00083821 تغير السعر (1 ساعة) -0.60% تغير السعر (1يوم) -29.11% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Tax Income From Fees (TIFF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: