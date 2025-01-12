سعر Tate Stop (TME)
سعر Tate Stop (TME) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.18K. يتم تحديث سعر TME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tate Stop الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 209.18
- تغيير سعر Tate Stop خلال اليوم هو +0.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.60B
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خلال اليوم، كان سعر Tate Stop مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tate Stop مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tate Stop مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tate Stop مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.45%
|30 يوم
|$ 0
|-37.66%
|60 يوم
|$ 0
|-70.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tate Stop: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.45%
-32.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
STOP THE MATRIX Tate is taking down the Matrix with his GAMESTOP tactic! He’s shaking up the stock market by making every crypto-related GAMESTOP token go viral, driving the stock up and crushing the short sellers and big banks that have manipulated the market for decades. It’s our time for PAYBACK! Together, we can make a massive impact, wake up the normies, and pull all the stock market traders into crypto. Join TATESTOP in this epic campaign to the moon! $TME DIAMOND HANDS Holding onto $TME (TateStop) is a bold, anti-matrix move for serious gains. By diamond-handing $TME, you’re defying the doubters and backing its game-changing potential. Real value doesn’t appear overnight. Stand firm, ignore the noise, and trust in TateStop’s rise. Together, we’ll break barriers and reap the rewards. #DiamondHands #TME #TateStop
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