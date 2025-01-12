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سعر Tate Stop (TME) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.18K . يتم تحديث سعر TME مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tate Stop الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 209.18 - تغيير سعر Tate Stop خلال اليوم هو +0.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.60B

أداء سعر Tate Stop (TME) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tate Stop مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tate Stop مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tate Stop مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tate Stop مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.45% 30 يوم $ 0 -37.66% 60 يوم $ 0 -70.44% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Tate Stop (TME)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tate Stop: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00605743$ 0.00605743 $ 0.00605743 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.45% تغير السعر (7 أيام) -32.09%

معلومات سوق Tate Stop (TME)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: