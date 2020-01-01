توكنوميكس TASS HUB (TASSHUB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول TASS HUB (TASSHUB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات TASS HUB (TASSHUB) TASSHUB is a creator-first, censorship-resistant content universe riding bareback on the Solana blockchain. Originally forged in the fire of NSFW rebellion, we're expanding our domain to unleash all kinds of digital mischief including art, audio, games, thinkpieces, degenerate DMs, and yes, the filth you clicked for. Built for creators who are sick of 50% platform fees and shadowbans, and for collectors who want to flex ownership instead of renting pixels from overlords. $TASSHUB is the lifeblood fueling everything from NFT drops and pay-per-view streams to DAO drama and ad placement wars. We did more than just build a platform. We summoned a goddamn ecosystem. الموقع الرسمي: https://tasshub.com/ الوثيقة البيضاء: https://www.tasshub.com/whitepaper اشتر TASSHUB الآن!

توكنوميكس TASS HUB (TASSHUB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار TASS HUB (TASSHUB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.35M $ 4.35M $ 4.35M إجمالي العرض: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M العرض المتداول: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.35M $ 4.35M $ 4.35M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00720563 $ 0.00720563 $ 0.00720563 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00296127 $ 0.00296127 $ 0.00296127 السعر الحالي: $ 0.00437238 $ 0.00437238 $ 0.00437238 معرفة المزيد عن سعر TASS HUB (TASSHUB)

توكنوميكس TASS HUB (TASSHUB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس TASS HUB (TASSHUB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TASSHUB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TASSHUB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TASSHUB، استكشف السعر المباشر لتوكن TASSHUB!

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