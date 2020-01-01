توكنوميكس Tarot V1 (TAROT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Tarot V1 (TAROT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Tarot V1 (TAROT) Tarot is a decentralized lending protocol on Fantom Opera where users can participate as lenders or borrowers in isolated lending pools. Lenders can supply tokens to any lending pool in the Tarot Protocol to earn passive yield without impermanent loss, while borrowers can deposit LP tokens in a lending pool to borrow additional tokens in the token pair. This enables borrowers to leverage their LP tokens for even more LP tokens, allowing for leveraged yield farming and enhanced liquidity providing rewards. الموقع الرسمي: https://www.tarot.to اشتر TAROT الآن!

توكنوميكس Tarot V1 (TAROT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Tarot V1 (TAROT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 791.09K $ 791.09K $ 791.09K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 67.70M $ 67.70M $ 67.70M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.1 $ 4.1 $ 4.1 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.01167472 $ 0.01167472 $ 0.01167472 معرفة المزيد عن سعر Tarot V1 (TAROT)

توكنوميكس Tarot V1 (TAROT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Tarot V1 (TAROT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TAROT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TAROT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TAROT، استكشف السعر المباشر لتوكن TAROT!

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