سعر TARIFF (TARIFF)
سعر TARIFF (TARIFF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 996.20K. يتم تحديث سعر TARIFF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TARIFF الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 86.11K
- تغيير سعر TARIFF خلال اليوم هو +142.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TARIFF مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TARIFF.
خلال اليوم، كان سعر TARIFF مقابل USD هو $ +0.0005848 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TARIFF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TARIFF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TARIFF مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0005848
|+142.14%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TARIFF: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.11%
+142.14%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Trumps favorite word. "The most beautiful word in the dictionary is Tariff" Tariff is a crypto token with the goal of creating a community that promotes President Trump's agenda especially his plans for using tariffs to replace personal income taxes. We have some innovative ideas for staking like "Operation Flywheel” and with partnerships like Jupiter Exchange and the Meteora M3M3 platform, you can be confident in trading and staking your tokens.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 TARIFF إلى AUD
A$--
|1 TARIFF إلى GBP
￡--
|1 TARIFF إلى EUR
€--
|1 TARIFF إلى USD
$--
|1 TARIFF إلى MYR
RM--
|1 TARIFF إلى TRY
₺--
|1 TARIFF إلى JPY
¥--
|1 TARIFF إلى RUB
₽--
|1 TARIFF إلى INR
₹--
|1 TARIFF إلى IDR
Rp--
|1 TARIFF إلى PHP
₱--
|1 TARIFF إلى EGP
￡E.--
|1 TARIFF إلى BRL
R$--
|1 TARIFF إلى CAD
C$--
|1 TARIFF إلى BDT
৳--
|1 TARIFF إلى NGN
₦--
|1 TARIFF إلى UAH
₴--
|1 TARIFF إلى VES
Bs--
|1 TARIFF إلى PKR
Rs--
|1 TARIFF إلى KZT
₸--
|1 TARIFF إلى THB
฿--
|1 TARIFF إلى TWD
NT$--
|1 TARIFF إلى CHF
Fr--
|1 TARIFF إلى HKD
HK$--
|1 TARIFF إلى MAD
.د.م--