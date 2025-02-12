سعر Tari World (TARI)
سعر Tari World (TARI) المباشر لليوم هو USD 0.108295. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TARI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tari World الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.05K
- تغيير سعر Tari World خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Tari World مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tari World مقابل USD هو $ -0.0105215523 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tari World مقابل USD هو $ -0.0223496838 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tari World مقابل USD هو $ -0.01958304262056265 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0105215523
|-9.71%
|60 يوم
|$ -0.0223496838
|-20.63%
|90 يوم
|$ -0.01958304262056265
|-15.31%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tari World: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The TARI WORLD platform provides compensation through real Estate NFT transactions and ecosystem participation in the actual map rendering space. The TARI WORLD's goal is to build a diverse and unique metaverse town by matching users based on common interests and forming their own communities.The TARI WORLD will provide all services related to total viral and business by grafting Web 3.0 technology for development of metaverse environment and blockchain technology for NFT issuance and transaction. Generation MZ, who can adapt and utilize this environment the quickest, shall be the core target. Therefore, entertainment services which meet their interest will be provided in the early stage of service, and the content pool will be gradually expanded.
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