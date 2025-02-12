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سعر Tari World (TARI) المباشر لليوم هو USD 0.108295 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TARI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tari World الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.05K - تغيير سعر Tari World خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Tari World (TARI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tari World مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tari World مقابل USD هو $ -0.0105215523 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tari World مقابل USD هو $ -0.0223496838 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tari World مقابل USD هو $ -0.01958304262056265 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0105215523 -9.71% 60 يوم $ -0.0223496838 -20.63% 90 يوم $ -0.01958304262056265 -15.31%

تحليل سعر Tari World (TARI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tari World: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 63.93$ 63.93 $ 63.93 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Tari World (TARI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: