سعر Tardimals اليوم

السعر المباشر لمشروع Tardimals (TARDIMALS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 17.79% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TARDIMALS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TARDIMALS.

يحتل Tardimals حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,005.64، مع عرض متداول قدره 957.29M TARDIMALS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TARDIMALS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TARDIMALS بمقدار -0.24% خلال الساعة الماضية و-79.16% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Tardimals (TARDIMALS)

القيمة السوقية $ 11.01K$ 11.01K $ 11.01K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.01K$ 11.01K $ 11.01K إمداد دورة التداول 957.29M 957.29M 957.29M إجمالي العرض 957,287,425.031666 957,287,425.031666 957,287,425.031666

القيمة السوقية الحالية لـ Tardimals هي $ 11.01K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TARDIMALS يبلغ 957.29M، مع إجمالي عرض 957287425.031666. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.01K.