المزيد عن TARD

معلومات سعر TARD

الموقع الرسمي لـ TARD

اقتصاد توكن TARD

توقعات سعر TARD

شعار Tardigrades Cult

سعر Tardigrades Cult (TARD)

السعر المباشر لـ 1 TARD إلى USD:

مخطط أسعار Tardigrades Cult (TARD) المباشر
معلومات سعر Tardigrades Cult (TARD) في (USD)

سعر Tardigrades Cult (TARD) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TARD بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTARD على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TARD -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +4.50% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Tardigrades Cult (TARD)

$ 6.86K
$ 6.86K$ 6.86K

--
----

$ 6.86K
$ 6.86K$ 6.86K

993.38M
993.38M 993.38M

993,378,320.494602
993,378,320.494602 993,378,320.494602

القيمة السوقية الحالية لـ Tardigrades Cult هي $ 6.86K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TARD يبلغ 993.38M، مع إجمالي عرض 993378320.494602. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.86K.

سجل سعر Tardigrades Cult (TARD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tardigrades Cult مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tardigrades Cult مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tardigrades Cult مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tardigrades Cult مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0-13.49%
60 يوم$ 0-6.68%
90 يوم$ 0--

ما هو Tardigrades Cult ( TARD )

Tardigrades Cult ($TARD) is inspired by the tardigrade—those tiny, unkillable champs that shrug off space, radiation, and pure chaos. This cult is forged to be the toughest in the crypto jungle, mirroring the tardigrade’s epic resilience—crashes, FUD, nothing can stop the TardiArmy’s unstoppable growth or rock-solid unity. Join the ride and let’s dominate together!

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Tardigrades Cult (TARD)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Tardigrades Cult (USD)

كم ستكون قيمة Tardigrades Cult (TARD) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Tardigrades Cult (TARD) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Tardigrades Cult.

تحقق الآن من توقعات سعر Tardigrades Cult!

عملة TARD إلى العملات المحلية

توكنوميكس Tardigrades Cult (TARD)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Tardigrades Cult (TARD) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس TARD والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Tardigrades Cult (TARD)

كم يساوي Tardigrades Cult (TARD) اليوم؟
سعر TARD المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر TARD إلى USD الحالي؟
سعر TARD إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Tardigrades Cult ؟
القيمة السوقية لعملة TARD هي $ 6.86K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن TARD؟
العرض المتداول لتوكن TARD هو 993.38M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ TARD؟
حقق TARD سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ TARD؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 TARD.
ما هو حجم تداول TARD؟
حجم تداول TARD المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع TARD هذا العام؟
قد يرتفع TARD هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر TARD لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Tardigrades Cult (TARD) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-04 13:39:16البيانات على السلسلة
سجل ETF الفوري للإيثريوم في الولايات المتحدة تدفقًا صافيًا بقيمة 233.5 مليون دولار أمس
10-04 11:26:38تحديثات المجال
إصدار USDC يتجاوز 75 مليار، وحصته السوقية تصل إلى 24.9%
10-03 10:20:00تحديثات المجال
عادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى ما فوق 4.2 تريليون دولار، مع زيادة خلال 24 ساعة بنسبة 2.3%
10-03 05:17:00تحديثات المجال
بيتكوين يتجاوز حاجز 120,000 دولار للمرة الأولى منذ منتصف أغسطس
10-01 14:11:00تحديثات المجال
شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للإيثريوم في الولايات المتحدة أمس تدفقات صافية بقيمة 127.5 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين تدفقات صافية بقيمة 430 مليون دولار
09-30 18:14:00تحديثات المجال
تشير معدلات التمويل الحالية في العملات المشفرة السائدة في منصات التداول المركزية واللامركزية إلى أن السوق محايد مع ميل طفيف نحو سوق متجه نحو الهبوط

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها.