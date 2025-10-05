معلومات سعر Tardigrades Cult (TARD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +4.50% تغير السعر (7 أيام) +4.50%

سعر Tardigrades Cult (TARD) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TARD بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTARD على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TARD -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +4.50% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Tardigrades Cult (TARD)

القيمة السوقية $ 6.86K$ 6.86K $ 6.86K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.86K$ 6.86K $ 6.86K إمداد دورة التداول 993.38M 993.38M 993.38M إجمالي العرض 993,378,320.494602 993,378,320.494602 993,378,320.494602

القيمة السوقية الحالية لـ Tardigrades Cult هي $ 6.86K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TARD يبلغ 993.38M، مع إجمالي عرض 993378320.494602. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.86K.