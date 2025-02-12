سعر Tard (TARD)
سعر Tard (TARD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TARD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tard الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.84
- تغيير سعر Tard خلال اليوم هو -2.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Tard مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tard مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tard مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tard مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.30%
|30 يوم
|$ 0
|-10.19%
|60 يوم
|$ 0
|-26.28%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tard: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-2.30%
-3.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
I'm just a Tard aiming for for the moon. meet Tard Meet $TARD, the ultimate symbol of the degen lifestyle embraced by memecoin traders. Inspired by the indestructible water bear, our character is a chubby, carefree tardigrade who trades coins and lives the high life. Born on the Solana Blockchain, $TARD is not just any token; it’s a tribute to the highs, lows, and sheer absurdity of the memecoin world. Whether he's diving into risky trades or basking in the glow of his latest gains, $TARD is here to remind us all that in the world of crypto, sometimes you win, sometimes you lose, but we are just Tards in the end. Join the $TARD community and embrace the tard in you.
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