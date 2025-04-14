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سعر Taraswap (TSWAP) المباشر لليوم هو USD 0.00576395 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.77M . يتم تحديث سعر TSWAP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Taraswap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Taraswap خلال اليوم هو -7.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Taraswap (TSWAP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Taraswap مقابل USD هو $ -0.000465058978942286 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Taraswap مقابل USD هو $ -0.0036377003 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Taraswap مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Taraswap مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000465058978942286 -7.46% 30 يوم $ -0.0036377003 -63.11% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Taraswap (TSWAP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Taraswap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00572882$ 0.00572882 $ 0.00572882 24 ساعة مرتفع $ 0.00623887$ 0.00623887 $ 0.00623887 عالية طوال الوقت $ 0.01762556$ 0.01762556 $ 0.01762556 تغير السعر (1 ساعة) +0.46% تغير السعر (1يوم) -7.46% تغير السعر (7 أيام) +10.40%

معلومات سوق Taraswap (TSWAP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: