سعر Taraswap (TSWAP)
سعر Taraswap (TSWAP) المباشر لليوم هو USD 0.00576395. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.77M. يتم تحديث سعر TSWAP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Taraswap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Taraswap خلال اليوم هو -7.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TSWAP مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TSWAP.
خلال اليوم، كان سعر Taraswap مقابل USD هو $ -0.000465058978942286 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Taraswap مقابل USD هو $ -0.0036377003 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Taraswap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Taraswap مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000465058978942286
|-7.46%
|30 يوم
|$ -0.0036377003
|-63.11%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Taraswap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.46%
-7.46%
+10.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Taraswap is first yield-centric DEX and BRIDGE on Taraxa. Swap 2000+ cryptocurrencies directly into Taraxa and explore Mainnet. Uni V3 fork. Trade on-chain and cross-chain directly from taraswap.app. Provide liquidity and participate in farming pools for rewards. Launch your project on taraswap.app and expose yourself to Taraxa Community. Enjoy holders benefits such as revenue share model and token staking.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 TSWAP إلى VND
₫147.79344195
|1 TSWAP إلى AUD
A$0.009107041
|1 TSWAP إلى GBP
￡0.004380602
|1 TSWAP إلى EUR
€0.0050146365
|1 TSWAP إلى USD
$0.00576395
|1 TSWAP إلى MYR
RM0.025476659
|1 TSWAP إلى TRY
₺0.2190877395
|1 TSWAP إلى JPY
¥0.8221121885
|1 TSWAP إلى RUB
₽0.4884947625
|1 TSWAP إلى INR
₹0.495584421
|1 TSWAP إلى IDR
Rp96.065794907
|1 TSWAP إلى KRW
₩8.2459645095
|1 TSWAP إلى PHP
₱0.3289486265
|1 TSWAP إلى EGP
￡E.0.295460077
|1 TSWAP إلى BRL
R$0.033776747
|1 TSWAP إلى CAD
C$0.007954251
|1 TSWAP إلى BDT
৳0.6988789375
|1 TSWAP إلى NGN
₦9.163642989
|1 TSWAP إلى UAH
₴0.2381087745
|1 TSWAP إلى VES
Bs0.40924045
|1 TSWAP إلى PKR
Rs1.6126955705
|1 TSWAP إلى KZT
₸2.972584294
|1 TSWAP إلى THB
฿0.1929194065
|1 TSWAP إلى TWD
NT$0.18675198
|1 TSWAP إلى AED
د.إ0.0211536965
|1 TSWAP إلى CHF
Fr0.0046687995
|1 TSWAP إلى HKD
HK$0.0446706125
|1 TSWAP إلى MAD
.د.م0.053489456
|1 TSWAP إلى MXN
$0.116777627