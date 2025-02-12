سعر Taproot (TAPROOT)
سعر Taproot (TAPROOT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TAPROOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Taproot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.62
- تغيير سعر Taproot خلال اليوم هو -14.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Taproot مقابل USD هو $ -0.000129278131590863 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Taproot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Taproot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Taproot مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000129278131590863
|-14.42%
|30 يوم
|$ 0
|-18.37%
|60 يوم
|$ 0
|-52.70%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Taproot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
-14.42%
+18.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Taproot Exchange is a TAP20 token asset issuance platform based on the Taproot assets protocol, which is the first to support the issuance, transfer, and trading of Taproot assets of different types and on different chains on the platform.
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