معلومات سعر Tapestry AI (TAPS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +%1,14 تغير السعر (1يوم) -%4,48 تغير السعر (7 أيام) +%6,55 تغير السعر (7 أيام) +%6,55

سعر Tapestry AI (TAPS) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TAPS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTAPS على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TAPS +%1,14 على مدار الساعة الماضية، -%4,48 على مدار 24 ساعة، و +%6,55 في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Tapestry AI (TAPS)

القيمة السوقية $ 46,74K$ 46,74K $ 46,74K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 93,01K$ 93,01K $ 93,01K إمداد دورة التداول 502,55M 502,55M 502,55M إجمالي العرض 999.982.081,29291 999.982.081,29291 999.982.081,29291

القيمة السوقية الحالية لـ Tapestry AI هي $ 46,74K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TAPS يبلغ 502,55M، مع إجمالي عرض 999982081.29291. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 93,01K.