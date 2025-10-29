سعر Tapestry AI المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TAPS إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TAPS بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Tapestry AI المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TAPS إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TAPS بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن TAPS

معلومات سعر TAPS

الوثيقة البيضاء لـ TAPS

الموقع الرسمي لـ TAPS

اقتصاد توكن TAPS

توقعات سعر TAPS

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Tapestry AI

سعر Tapestry AI (TAPS)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 TAPS إلى USD:

--
----
-%4,401D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Tapestry AI (TAPS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:41:08 (UTC+8)

معلومات سعر Tapestry AI (TAPS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+%1,14

-%4,48

+%6,55

+%6,55

سعر Tapestry AI (TAPS) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TAPS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTAPS على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TAPS +%1,14 على مدار الساعة الماضية، -%4,48 على مدار 24 ساعة، و +%6,55 في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Tapestry AI (TAPS)

$ 46,74K
$ 46,74K$ 46,74K

--
----

$ 93,01K
$ 93,01K$ 93,01K

502,55M
502,55M 502,55M

999.982.081,29291
999.982.081,29291 999.982.081,29291

القيمة السوقية الحالية لـ Tapestry AI هي $ 46,74K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TAPS يبلغ 502,55M، مع إجمالي عرض 999982081.29291. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 93,01K.

سجل سعر Tapestry AI (TAPS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tapestry AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tapestry AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tapestry AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tapestry AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-%4,48
30 يوم$ 0-%23,64
60 يوم$ 0-%58,67
90 يوم$ 0--

ما هو Tapestry AI ( TAPS )

SteamBot Willie is Tapestry AI's pioneering agent, engineered to navigate the complex and often unreliable landscape of copyright and public domain works. He is more than just a discovery tool; Willie is fundamentally a verification engine, designed to provide creators with a trustworthy "single source of truth."

He systematically ingests vast amounts of data from various sources, but critically, Willie lives by the "don't trust, verify" mantra. His verification process utilizes a deep understanding of copyright law to analyze each work. This allows Willie to identify genuinely available public domain and CC0 assets, distinguish them from protected works, and clearly flag items where the status remains uncertain.

With multimodal scanning abilities in development, Willie will become the google image search of IP verification and the go-to agent for discovering sleeping giants and revitalizing dormant IP gold mines.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Tapestry AI (TAPS)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Tapestry AI (USD)

كم ستكون قيمة Tapestry AI (TAPS) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Tapestry AI (TAPS) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Tapestry AI.

تحقق الآن من توقعات سعر Tapestry AI!

عملة TAPS إلى العملات المحلية

توكنوميكس Tapestry AI (TAPS)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Tapestry AI (TAPS) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس TAPS والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Tapestry AI (TAPS)

كم يساوي Tapestry AI (TAPS) اليوم؟
سعر TAPS المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر TAPS إلى USD الحالي؟
سعر TAPS إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Tapestry AI ؟
القيمة السوقية لعملة TAPS هي $ 46,74K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن TAPS؟
العرض المتداول لتوكن TAPS هو 502,55M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ TAPS؟
حقق TAPS سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ TAPS؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 TAPS.
ما هو حجم تداول TAPS؟
حجم تداول TAPS المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع TAPS هذا العام؟
قد يرتفع TAPS هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر TAPS لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:41:08 (UTC+8)

تحديثات Tapestry AI (TAPS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113.149,41
$113.149,41$113.149,41

-%1,30

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4.009,48
$4.009,48$4.009,48

-%2,13

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0,04300
$0,04300$0,04300

-%7,40

شعار Solana

Solana

SOL

$198,28
$198,28$198,28

-%0,31

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3,1316
$3,1316$3,1316

-%18,81

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4.009,48
$4.009,48$4.009,48

-%2,13

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113.149,41
$113.149,41$113.149,41

-%1,30

شعار Solana

Solana

SOL

$198,28
$198,28$198,28

-%0,31

شعار XRP

XRP

XRP

$2,6532
$2,6532$2,6532

+%0,65

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0,19540
$0,19540$0,19540

-%2,18

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0,0000
$0,0000$0,0000

%0,00

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

شعار Yellow Umbrella

Yellow Umbrella

YU

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0,09100
$0,09100$0,09100

+%4.450,00

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0,00003564
$0,00003564$0,00003564

+%448,30

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2,199
$2,199$2,199

+%193,20

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000363
$0,000000000000000000000363$0,000000000000000000000363

+%113,52

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0,0000000185
$0,0000000185$0,0000000185

+%115,11