سعر TAOx (TAOX)
سعر TAOx (TAOX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TAOX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TAOx الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.02
- تغيير سعر TAOx خلال اليوم هو +0.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر TAOx مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TAOx مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TAOx مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TAOx مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.64%
|30 يوم
|$ 0
|-18.54%
|60 يوم
|$ 0
|-35.07%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TAOx: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.64%
-7.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TAOx aims to become a pioneering project supporting and developing subnets, leading the Bittensor revolution. We harness the full potential of Bittensor subnets to support users in participating in the Bittensor ecosystem as either a subnets miner or a subnet validator.
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