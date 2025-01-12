سعر TAOTools (TAOTOOLS)
سعر TAOTools (TAOTOOLS) المباشر لليوم هو USD 0.058466. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 58.47K. يتم تحديث سعر TAOTOOLS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TAOTools الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.18K
- تغيير سعر TAOTools خلال اليوم هو -5.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M
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خلال اليوم، كان سعر TAOTools مقابل USD هو $ -0.00313281904787807 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TAOTools مقابل USD هو $ -0.0273925487 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TAOTools مقابل USD هو $ -0.0379320684 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TAOTools مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00313281904787807
|-5.08%
|30 يوم
|$ -0.0273925487
|-46.85%
|60 يوم
|$ -0.0379320684
|-64.87%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TAOTools: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-5.08%
-11.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TAOTools aims to become the one-stop-shop for the Bittensor network, providing users with all necessary tools to bridge to and interact with the Bittensor ecosystem, as well as an extensive selection of subnets to try out. Utilizing both a Web dApp and Telegram bot, we offer a wide variety of subnets for users to try, as well as a bridging function to get started with the ecosystem seamlessly. These functionalities are described in more detail in the next chapter of this Documentation.
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