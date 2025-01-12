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سعر TAOTools (TAOTOOLS) المباشر لليوم هو USD 0.058466 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 58.47K . يتم تحديث سعر TAOTOOLS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TAOTools الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.18K - تغيير سعر TAOTools خلال اليوم هو -5.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M

أداء سعر TAOTools (TAOTOOLS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TAOTools مقابل USD هو $ -0.00313281904787807 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TAOTools مقابل USD هو $ -0.0273925487 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TAOTools مقابل USD هو $ -0.0379320684 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TAOTools مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00313281904787807 -5.08% 30 يوم $ -0.0273925487 -46.85% 60 يوم $ -0.0379320684 -64.87% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TAOTools (TAOTOOLS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TAOTools: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.058437$ 0.058437 $ 0.058437 24 ساعة مرتفع $ 0.062362$ 0.062362 $ 0.062362 عالية طوال الوقت $ 1.01$ 1.01 $ 1.01 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -5.08% تغير السعر (7 أيام) -11.31%

معلومات سوق TAOTools (TAOTOOLS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: