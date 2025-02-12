سعر TaoPad (TPAD)
سعر TaoPad (TPAD) المباشر لليوم هو USD 0.053006. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TPAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TaoPad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.99
- تغيير سعر TaoPad خلال اليوم هو -2.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر TaoPad مقابل USD هو $ -0.00147233752279695 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TaoPad مقابل USD هو $ -0.0126769679 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TaoPad مقابل USD هو $ -0.0219521592 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TaoPad مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00147233752279695
|-2.70%
|30 يوم
|$ -0.0126769679
|-23.91%
|60 يوم
|$ -0.0219521592
|-41.41%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TaoPad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.19%
-2.70%
-22.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Taopad is a cryptocurrency protocol designed to synergize with the BitTensor network's native token, $TAO. It introduces a novel rewards mechanism, leveraging a collection of miners and validator nodes to reward its holders with $wTAO (Wrapped TAO) tokens. Taopad allows users to enjoy the benefits of mined $TAO without having to invest effort in the cumbersome task of procuring and managing BitTensor network mining and validator equipment TAOPAD is intricately linked with $TAO and the BitTensor network. As a gateway into the Bittensor network from Ethereum, TaoPad enables holders of $TPAD, its token, to gain exposure to value on the Bittensor network by acting as a catalyst facilitating competitive mining and validation activities on the the Bittensor network and distributing rewards gained to holders of $TPAD.
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