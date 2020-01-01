توكنوميكس TAOlie Coin (TAOLIE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول TAOlie Coin (TAOLIE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات TAOlie Coin (TAOLIE) TAOlie is a leading DePIN player on the Solana ecosystem, offering One-Click Bittensor Mining and a Decentralized Compute Marketplace Utility. Committed to democratizing access to decentralized compute power, TAOlie enables incentivized machine learning for everyone through effortless 1-click deployment from our platform. TAOlie's Decentralized Compute Marketplace allows owners of idle GPUs to list their GPUs on TAOlie's Marketplace so they can be rented for a fee. TAOlie also provides easy deployment for GPU owners to mine Bittensor via their TAO Subnet templates. الموقع الرسمي: https://taolie.ai الوثيقة البيضاء: https://medium.com/@countyfi/whitepaper-joining-taolies-decentralized-compute-marketplace-as-a-gpu-provider-8bcdc5cbfa5f اشتر TAOLIE الآن!

توكنوميكس TAOlie Coin (TAOLIE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار TAOlie Coin (TAOLIE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 617.54K $ 617.54K $ 617.54K إجمالي العرض: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M العرض المتداول: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 617.54K $ 617.54K $ 617.54K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00452943 $ 0.00452943 $ 0.00452943 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00061696 $ 0.00061696 $ 0.00061696 معرفة المزيد عن سعر TAOlie Coin (TAOLIE)

توكنوميكس TAOlie Coin (TAOLIE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس TAOlie Coin (TAOLIE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TAOLIE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TAOLIE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TAOLIE، استكشف السعر المباشر لتوكن TAOLIE!

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