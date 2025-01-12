سعر TAOlie Coin (TAOLIE)
سعر TAOlie Coin (TAOLIE) المباشر لليوم هو USD 0.00146854. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.47M. يتم تحديث سعر TAOLIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TAOlie Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.35K
- تغيير سعر TAOlie Coin خلال اليوم هو -5.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر TAOlie Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TAOlie Coin مقابل USD هو $ -0.0005728281 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TAOlie Coin مقابل USD هو $ +0.2862954847 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TAOlie Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.30%
|30 يوم
|$ -0.0005728281
|-39.00%
|60 يوم
|$ +0.2862954847
|+19,495.25%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TAOlie Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.19%
-5.30%
-18.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TAOlie is a leading DePIN player on the Solana ecosystem, offering One-Click Bittensor Mining and a Decentralized Compute Marketplace Utility. Committed to democratizing access to decentralized compute power, TAOlie enables incentivized machine learning for everyone through effortless 1-click deployment from our platform. TAOlie's Decentralized Compute Marketplace allows owners of idle GPUs to list their GPUs on TAOlie's Marketplace so they can be rented for a fee. TAOlie also provides easy deployment for GPU owners to mine Bittensor via their TAO Subnet templates.
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