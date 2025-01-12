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سعر TAOlie Coin (TAOLIE) المباشر لليوم هو USD 0.00146854 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.47M . يتم تحديث سعر TAOLIE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TAOlie Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.35K - تغيير سعر TAOlie Coin خلال اليوم هو -5.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر TAOlie Coin (TAOLIE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TAOlie Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TAOlie Coin مقابل USD هو $ -0.0005728281 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TAOlie Coin مقابل USD هو $ +0.2862954847 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TAOlie Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.30% 30 يوم $ -0.0005728281 -39.00% 60 يوم $ +0.2862954847 +19,495.25% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TAOlie Coin (TAOLIE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TAOlie Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0014589$ 0.0014589 $ 0.0014589 24 ساعة مرتفع $ 0.0016533$ 0.0016533 $ 0.0016533 عالية طوال الوقت $ 0.00452943$ 0.00452943 $ 0.00452943 تغير السعر (1 ساعة) +0.19% تغير السعر (1يوم) -5.30% تغير السعر (7 أيام) -18.99%

معلومات سوق TAOlie Coin (TAOLIE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: