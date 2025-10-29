معلومات سعر Taoillium (SN109) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.816642 $ 0.816642 $ 0.816642 24 ساعة منخفض $ 0.887119 $ 0.887119 $ 0.887119 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.816642$ 0.816642 $ 0.816642 24 ساعة مرتفع $ 0.887119$ 0.887119 $ 0.887119 عالية طوال الوقت $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 أدنى سعر $ 0.344796$ 0.344796 $ 0.344796 تغير السعر (1 ساعة) +0.22% تغير السعر (1يوم) -4.60% تغير السعر (7 أيام) +11.81% تغير السعر (7 أيام) +11.81%

سعر Taoillium (SN109) في الوقت الحقيقي هو $0.822257. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SN109 بين أدنى سعر $ 0.816642 وأعلى سعر $ 0.887119، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSN109 على الإطلاق هو $ 1.046، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.344796.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SN109 +0.22% على مدار الساعة الماضية، -4.60% على مدار 24 ساعة، و +11.81% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Taoillium (SN109)

القيمة السوقية $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M إمداد دورة التداول 1.28M 1.28M 1.28M إجمالي العرض 1,280,662.501184232 1,280,662.501184232 1,280,662.501184232

القيمة السوقية الحالية لـ Taoillium هي $ 1.06M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SN109 يبلغ 1.28M، مع إجمالي عرض 1280662.501184232. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.06M.