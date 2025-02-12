سعر TAO Subnet Sharding (TAOSHARD)
سعر TAO Subnet Sharding (TAOSHARD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TAOSHARD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TAO Subnet Sharding الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.29
- تغيير سعر TAO Subnet Sharding خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر TAO Subnet Sharding مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TAO Subnet Sharding مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TAO Subnet Sharding مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TAO Subnet Sharding مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-10.44%
|60 يوم
|$ 0
|-22.15%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TAO Subnet Sharding: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-10.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Building upon the innovative foundations of the Bittensor Protocol and the scalability benefits of sharding technology, we proudly introduce Tao Subnet Sharding. This groundbreaking initiative within the Bittensor ecosystem aims to revolutionize decentralized intelligence by integrating the concept of sharding into the network. Tao Subnet Sharding is designed to complement and enhance the existing Bittensor framework by dividing the network into more manageable segments known as shards. Each shard operates as a specialized subnet, focusing on specific types of intelligence or data processing tasks tailored to diverse use cases and industries. By incorporating sharding, Tao Subnet Sharding facilitates parallel processing, reduces latency, and increases throughput, thereby accelerating the production of decentralized intelligence while maintaining the high-quality standards set by the original Bittensor Protocol.
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