سعر TAO Private Network (SN65)
سعر TAO Private Network (SN65) المباشر لليوم هو USD 1.45. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.63M. يتم تحديث سعر SN65 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TAO Private Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر TAO Private Network خلال اليوم هو -4.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.13M
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خلال اليوم، كان سعر TAO Private Network مقابل USD هو $ -0.066748944830264 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TAO Private Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TAO Private Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TAO Private Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.066748944830264
|-4.40%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TAO Private Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.92%
-4.40%
-32.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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