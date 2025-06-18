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سعر TAO Private Network (SN65) المباشر لليوم هو USD 1.45 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.63M . يتم تحديث سعر SN65 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TAO Private Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر TAO Private Network خلال اليوم هو -4.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.13M

أداء سعر TAO Private Network (SN65) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TAO Private Network مقابل USD هو $ -0.066748944830264 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TAO Private Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TAO Private Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TAO Private Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.066748944830264 -4.40% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TAO Private Network (SN65)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TAO Private Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.38$ 1.38 $ 1.38 24 ساعة مرتفع $ 1.54$ 1.54 $ 1.54 عالية طوال الوقت $ 2.28$ 2.28 $ 2.28 تغير السعر (1 ساعة) +0.92% تغير السعر (1يوم) -4.40% تغير السعر (7 أيام) -32.21%

معلومات سوق TAO Private Network (SN65)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: