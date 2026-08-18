سعر TAO INU اليوم

السعر المباشر لمشروع TAO INU (TAONU) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TAONU الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TAONU.

يحتل TAO INU حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 162,152، مع عرض متداول قدره 926.67M TAONU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TAONU بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04103916، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TAONU بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-6.17% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 87.98.

معلومات سوق TAO INU (TAONU)

القيمة السوقية $ 162.15K$ 162.15K $ 162.15K الحجم (24 ساعة) $ 87.98$ 87.98 $ 87.98 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 162.15K$ 162.15K $ 162.15K إمداد دورة التداول 926.67M 926.67M 926.67M إجمالي العرض 926,672,684.8454887 926,672,684.8454887 926,672,684.8454887

القيمة السوقية الحالية لـ TAO INU هي $ 162.15K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 87.98. العرض المتداول لـ TAONU يبلغ 926.67M، مع إجمالي عرض 926672684.8454887. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 162.15K.