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سعر Tao Accounting System (TAS) المباشر لليوم هو USD 0.00432714 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TAS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tao Accounting System الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.36 - تغيير سعر Tao Accounting System خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Tao Accounting System (TAS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tao Accounting System مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tao Accounting System مقابل USD هو $ -0.0009171589 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tao Accounting System مقابل USD هو $ -0.0017579309 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tao Accounting System مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0009171589 -21.19% 60 يوم $ -0.0017579309 -40.62% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Tao Accounting System (TAS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tao Accounting System: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 2.36$ 2.36 $ 2.36 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -2.07%

معلومات سوق Tao Accounting System (TAS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: