سعر Tao Accounting System (TAS)
سعر Tao Accounting System (TAS) المباشر لليوم هو USD 0.00432714. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TAS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tao Accounting System الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.36
- تغيير سعر Tao Accounting System خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Tao Accounting System مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tao Accounting System مقابل USD هو $ -0.0009171589 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tao Accounting System مقابل USD هو $ -0.0017579309 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tao Accounting System مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0009171589
|-21.19%
|60 يوم
|$ -0.0017579309
|-40.62%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tao Accounting System: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-2.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Introducing Experimental Token Standards to TAO Bittensor Network
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