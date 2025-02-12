احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TANUPAD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TANUPAD.

سعر Tanuki Launchpad (TANUPAD) المباشر لليوم هو USD 0.00001334 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TANUPAD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tanuki Launchpad الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.58 - تغيير سعر Tanuki Launchpad خلال اليوم هو -2.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Tanuki Launchpad (TANUPAD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tanuki Launchpad مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tanuki Launchpad مقابل USD هو $ +0.0000004055 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tanuki Launchpad مقابل USD هو $ -0.0000019231 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tanuki Launchpad مقابل USD هو $ -0.000002137380960212914 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.89% 30 يوم $ +0.0000004055 +3.04% 60 يوم $ -0.0000019231 -14.41% 90 يوم $ -0.000002137380960212914 -13.80%

تحليل سعر Tanuki Launchpad (TANUPAD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tanuki Launchpad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00001316$ 0.00001316 $ 0.00001316 24 ساعة مرتفع $ 0.00001381$ 0.00001381 $ 0.00001381 عالية طوال الوقت $ 0.00044757$ 0.00044757 $ 0.00044757 تغير السعر (1 ساعة) +0.15% تغير السعر (1يوم) -2.89% تغير السعر (7 أيام) -7.96%

معلومات سوق Tanuki Launchpad (TANUPAD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: