سعر Tanuki Launchpad (TANUPAD)
سعر Tanuki Launchpad (TANUPAD) المباشر لليوم هو USD 0.00001334. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TANUPAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tanuki Launchpad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.58
- تغيير سعر Tanuki Launchpad خلال اليوم هو -2.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Tanuki Launchpad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tanuki Launchpad مقابل USD هو $ +0.0000004055 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tanuki Launchpad مقابل USD هو $ -0.0000019231 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tanuki Launchpad مقابل USD هو $ -0.000002137380960212914 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.89%
|30 يوم
|$ +0.0000004055
|+3.04%
|60 يوم
|$ -0.0000019231
|-14.41%
|90 يوم
|$ -0.000002137380960212914
|-13.80%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tanuki Launchpad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.15%
-2.89%
-7.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tanuki Launchpad stands out as a pioneering platform, being the first of its kind to offer support for a diverse range of blockchains, including Solana, SUI, SEI, Metis, ADA, AVAX, and more, all conveniently consolidated in one place. Team's primary objective is to support genuine meme projects, ensuring that they are not counterfeit or deceptive in nature. Team diligently select projects that exhibit tangible progress and commitment, working towards transforming the perception of "Meme coin" from a mere joke to a serious and impactful venture.
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