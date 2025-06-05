سعر Tanuki Coin (TANUKI)
سعر Tanuki Coin (TANUKI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TANUKI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tanuki Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Tanuki Coin خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Tanuki Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tanuki Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tanuki Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tanuki Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+3.00%
|60 يوم
|$ 0
|+15.27%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tanuki Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
-11.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tanuki is a Memecoin built in and for the Solana's ecosystem. Tanuki is a meme coin inspired by the legendary Japanese Tanuki, a mythical creature known for its magical powers and ability to bring luck and prosperity. We look at the tanuki for guidance at the beginning, as being a cute dog token with a unique animal is great, Tanuki is here to make memecoins great again. Launched stealth, with zero taxes, LP burnt and contract renounced, Tanuki is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let Tanuki show you the way.
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