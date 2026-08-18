سعر Tampon Tim Meme اليوم

السعر المباشر لمشروع Tampon Tim Meme (TAMPON) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TAMPON الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TAMPON.

يحتل Tampon Tim Meme حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 28,291، مع عرض متداول قدره 999.96M TAMPON. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TAMPON بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TAMPON بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Tampon Tim Meme (TAMPON)

القيمة السوقية $ 28.29K$ 28.29K $ 28.29K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 28.29K$ 28.29K $ 28.29K إمداد دورة التداول 999.96M 999.96M 999.96M إجمالي العرض 999,964,565.7425983 999,964,565.7425983 999,964,565.7425983

القيمة السوقية الحالية لـ Tampon Tim Meme هي $ 28.29K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TAMPON يبلغ 999.96M، مع إجمالي عرض 999964565.7425983. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 28.29K.