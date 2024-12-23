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سعر Tamkin (TSLT) المباشر لليوم هو USD 0.00436729 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 555.56K . يتم تحديث سعر TSLT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tamkin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 46.66K - تغيير سعر Tamkin خلال اليوم هو +3.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 127.18M

أداء سعر Tamkin (TSLT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tamkin مقابل USD هو $ +0.00014327 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tamkin مقابل USD هو $ +0.0001889110 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tamkin مقابل USD هو $ -0.0008763670 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tamkin مقابل USD هو $ -0.0021805109284840825 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00014327 +3.39% 30 يوم $ +0.0001889110 +4.33% 60 يوم $ -0.0008763670 -20.06% 90 يوم $ -0.0021805109284840825 -33.30%

تحليل سعر Tamkin (TSLT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tamkin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00390584$ 0.00390584 $ 0.00390584 24 ساعة مرتفع $ 0.00449758$ 0.00449758 $ 0.00449758 عالية طوال الوقت $ 0.01842891$ 0.01842891 $ 0.01842891 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) +3.39% تغير السعر (7 أيام) +19.57%

معلومات سوق Tamkin (TSLT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: