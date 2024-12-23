سعر Tamkin (TSLT)
سعر Tamkin (TSLT) المباشر لليوم هو USD 0.00436729. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 555.56K. يتم تحديث سعر TSLT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tamkin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 46.66K
- تغيير سعر Tamkin خلال اليوم هو +3.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 127.18M
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خلال اليوم، كان سعر Tamkin مقابل USD هو $ +0.00014327 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tamkin مقابل USD هو $ +0.0001889110 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tamkin مقابل USD هو $ -0.0008763670 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tamkin مقابل USD هو $ -0.0021805109284840825 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00014327
|+3.39%
|30 يوم
|$ +0.0001889110
|+4.33%
|60 يوم
|$ -0.0008763670
|-20.06%
|90 يوم
|$ -0.0021805109284840825
|-33.30%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tamkin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.08%
+3.39%
+19.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tamkin employs cutting-edge AI for real-time sign language translation serving over 500 million globally translating 3 billion words annually It's the world's largest AI sign language translation platform.
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