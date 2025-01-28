سعر Tamatest (TAMATEST)
سعر Tamatest (TAMATEST) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 172.25K. يتم تحديث سعر TAMATEST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tamatest الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.05K
- تغيير سعر Tamatest خلال اليوم هو -16.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Tamatest مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tamatest مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tamatest مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tamatest مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-16.15%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tamatest: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.13%
-16.15%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
On the eve of the highly anticipated Tama.meme launch, a test on Ronin Mainnet was performed, launching a test token on Ronin mainnet called TAMATEST. It was airdropped to all Moki NFT holders. No utility, no intentions, just a test. Despite numerous attempts from the devs telling us "DO NOT BUY" and "it's worthless", TAMATEST became Ronin Network's first memecoin. The Ronin community took over and cemented TAMATEST into Ronin history.
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