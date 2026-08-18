سعر TALO AIRDROP اليوم

السعر المباشر لمشروع TALO AIRDROP (TALO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TALO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TALO.

يحتل TALO AIRDROP حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 20,055، مع عرض متداول قدره 99.90B TALO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TALO بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.252473، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TALO بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق TALO AIRDROP (TALO)

القيمة السوقية $ 20.06K$ 20.06K $ 20.06K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.08K$ 20.08K $ 20.08K إمداد دورة التداول 99.90B 99.90B 99.90B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ TALO AIRDROP هي $ 20.06K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TALO يبلغ 99.90B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.08K.