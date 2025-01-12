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سعر Talk AI (TALK) المباشر لليوم هو USD 0.01368913 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 137.14K . يتم تحديث سعر TALK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Talk AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.56K - تغيير سعر Talk AI خلال اليوم هو -11.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M

أداء سعر Talk AI (TALK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Talk AI مقابل USD هو $ -0.0018039921318557 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Talk AI مقابل USD هو $ +0.0354083406 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Talk AI مقابل USD هو $ +0.0275333195 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Talk AI مقابل USD هو $ +0.002781074410712107 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0018039921318557 -11.64% 30 يوم $ +0.0354083406 +258.66% 60 يوم $ +0.0275333195 +201.13% 90 يوم $ +0.002781074410712107 +25.50%

تحليل سعر Talk AI (TALK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Talk AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01357172$ 0.01357172 $ 0.01357172 24 ساعة مرتفع $ 0.01551869$ 0.01551869 $ 0.01551869 عالية طوال الوقت $ 0.215945$ 0.215945 $ 0.215945 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) -11.64% تغير السعر (7 أيام) +434.29%

معلومات سوق Talk AI (TALK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: