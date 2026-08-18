سعر Talisman AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Talisman AI (SN45) اليوم هو $ 0.523011، مع تغير بنسبة 1.56% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SN45 الحالي إلى USD هو $ 0.523011 لكل SN45.

يحتل Talisman AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,376,097، مع عرض متداول قدره 4.54M SN45. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SN45 بين $ 0.515228 (أدنى) و$ 0.539632 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.64، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00779732.

على المدى القصير، تحرك SN45 بمقدار -1.05% خلال الساعة الماضية و-0.41% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 39.40K.

معلومات سوق Talisman AI (SN45)

القيمة السوقية $ 2.38M$ 2.38M $ 2.38M الحجم (24 ساعة) $ 39.40K$ 39.40K $ 39.40K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.38M$ 2.38M $ 2.38M إمداد دورة التداول 4.54M 4.54M 4.54M إجمالي العرض 4,542,911.896825088 4,542,911.896825088 4,542,911.896825088

القيمة السوقية الحالية لـ Talisman AI هي $ 2.38M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 39.40K. العرض المتداول لـ SN45 يبلغ 4.54M، مع إجمالي عرض 4542911.896825088. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.38M.