سعر Tales of Pepe (TALES)
سعر Tales of Pepe (TALES) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 201.63K. يتم تحديث سعر TALES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tales of Pepe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.03
- تغيير سعر Tales of Pepe خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 69.42T
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TALES مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TALES.
خلال اليوم، كان سعر Tales of Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tales of Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tales of Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tales of Pepe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-1.01%
|60 يوم
|$ 0
|+21.04%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tales of Pepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-12.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tales of Pepe is an innovative cryptocurrency project that merges the world of digital assets with the rich and playful lore of internet culture. At its core, the project revolves around a unique and engaging ecosystem centered on collectible digital assets, often referred to as NFTs (Non-Fungible Tokens), featuring the iconic Pepe the Frog character. Our mission is to create a vibrant community where users can collect, trade, and utilize these digital assets in a variety of creative and interactive ways. Through our platform, we aim to provide a seamless experience for both seasoned crypto enthusiasts and newcomers. By leveraging blockchain technology, we ensure that every asset is unique, verifiable, and has intrinsic value within our ecosystem. Beyond just collectibles, Tales of Pepe offers a range of features including staking opportunities, community-driven governance, and exciting rewards. We believe in combining fun with functionality, fostering an environment where creativity and innovation thrive. Join us as we explore the intersection of culture and technology in the evolving landscape of digital assets.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 TALES إلى AUD
A$--
|1 TALES إلى GBP
￡--
|1 TALES إلى EUR
€--
|1 TALES إلى USD
$--
|1 TALES إلى MYR
RM--
|1 TALES إلى TRY
₺--
|1 TALES إلى JPY
¥--
|1 TALES إلى RUB
₽--
|1 TALES إلى INR
₹--
|1 TALES إلى IDR
Rp--
|1 TALES إلى PHP
₱--
|1 TALES إلى EGP
￡E.--
|1 TALES إلى BRL
R$--
|1 TALES إلى CAD
C$--
|1 TALES إلى BDT
৳--
|1 TALES إلى NGN
₦--
|1 TALES إلى UAH
₴--
|1 TALES إلى VES
Bs--
|1 TALES إلى PKR
Rs--
|1 TALES إلى KZT
₸--
|1 TALES إلى THB
฿--
|1 TALES إلى TWD
NT$--
|1 TALES إلى CHF
Fr--
|1 TALES إلى HKD
HK$--
|1 TALES إلى MAD
.د.م--