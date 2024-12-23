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سعر Tales of Pepe (TALES) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 201.63K . يتم تحديث سعر TALES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tales of Pepe الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.03 - تغيير سعر Tales of Pepe خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 69.42T

أداء سعر Tales of Pepe (TALES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tales of Pepe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tales of Pepe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tales of Pepe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tales of Pepe مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -1.01% 60 يوم $ 0 +21.04% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Tales of Pepe (TALES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tales of Pepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -12.20%

معلومات سوق Tales of Pepe (TALES)

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