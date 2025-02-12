سعر Taler (TLR)
سعر Taler (TLR) المباشر لليوم هو USD 0.00158842. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TLR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Taler الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.21
- تغيير سعر Taler خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TLR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TLR.
خلال اليوم، كان سعر Taler مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Taler مقابل USD هو $ -0.0000120688 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Taler مقابل USD هو $ +0.0000942422 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Taler مقابل USD هو $ -0.0002290674010412384 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000120688
|-0.75%
|60 يوم
|$ +0.0000942422
|+5.93%
|90 يوم
|$ -0.0002290674010412384
|-12.60%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Taler: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"February 10 took place on the cryptocurrency fork Taler. https://talercrypto.com/#modal ● PoW/PoS algorithm - Lyra2z ● Issue - 23,333,333 coins ● Unit time - 1 minute ● Remuneration - 7 TLR coins ● Mining Hardware - CPU, GPU, PoS ● Difficulty adjustment - every block ● Atomic swaps ● Segwit & Lightning ● Replay protection ● Unique address format Bech32 "
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 TLR إلى AUD
A$0.0025097036
|1 TLR إلى GBP
￡0.001270736
|1 TLR إلى EUR
€0.0015248832
|1 TLR إلى USD
$0.00158842
|1 TLR إلى MYR
RM0.0070843532
|1 TLR إلى TRY
₺0.0572466568
|1 TLR إلى JPY
¥0.2421228606
|1 TLR إلى RUB
₽0.1532666458
|1 TLR إلى INR
₹0.1378272034
|1 TLR إلى IDR
Rp26.0396679648
|1 TLR إلى PHP
₱0.0923983914
|1 TLR إلى EGP
￡E.0.080135789
|1 TLR إلى BRL
R$0.0091492992
|1 TLR إلى CAD
C$0.0022555564
|1 TLR إلى BDT
৳0.1929294932
|1 TLR إلى NGN
₦2.388586575
|1 TLR إلى UAH
₴0.0662212298
|1 TLR إلى VES
Bs0.0953052
|1 TLR إلى PKR
Rs0.4431850642
|1 TLR إلى KZT
₸0.8038517094
|1 TLR إلى THB
฿0.054085701
|1 TLR إلى TWD
NT$0.0521319444
|1 TLR إلى CHF
Fr0.0014454622
|1 TLR إلى HKD
HK$0.0123737918
|1 TLR إلى MAD
.د.م0.0159477368