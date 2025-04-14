سعر TalentIDO (TAL)
سعر TalentIDO (TAL) المباشر لليوم هو USD 0.00043072. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TAL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TalentIDO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.05K
- تغيير سعر TalentIDO خلال اليوم هو -6.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر TalentIDO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TalentIDO مقابل USD هو $ +0.0002669052 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TalentIDO مقابل USD هو $ -0.0000737734 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TalentIDO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.30%
|30 يوم
|$ +0.0002669052
|+61.97%
|60 يوم
|$ -0.0000737734
|-17.12%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TalentIDO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-6.30%
+47.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TalentIDO is aiming to become the most inclusive sports brand in the world. The TAL is a crypto currency, which can be used on our platform to buy soccer players cards, which come with further utilities. The TAL has a voting function, which enables tokenholders to participate in a future DAO.
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