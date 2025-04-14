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سعر TalentIDO (TAL) المباشر لليوم هو USD 0.00043072 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TAL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TalentIDO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.05K - تغيير سعر TalentIDO خلال اليوم هو -6.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر TalentIDO (TAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TalentIDO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TalentIDO مقابل USD هو $ +0.0002669052 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TalentIDO مقابل USD هو $ -0.0000737734 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TalentIDO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.30% 30 يوم $ +0.0002669052 +61.97% 60 يوم $ -0.0000737734 -17.12% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TalentIDO (TAL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TalentIDO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00041982$ 0.00041982 $ 0.00041982 24 ساعة مرتفع $ 0.00046377$ 0.00046377 $ 0.00046377 عالية طوال الوقت $ 0.292882$ 0.292882 $ 0.292882 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -6.30% تغير السعر (7 أيام) +47.35%

معلومات سوق TalentIDO (TAL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: