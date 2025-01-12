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سعر TaleCraft (CRAFT) المباشر لليوم هو USD 0.00238664 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.72K . يتم تحديث سعر CRAFT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TaleCraft الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.12 - تغيير سعر TaleCraft خلال اليوم هو +0.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.01M

أداء سعر TaleCraft (CRAFT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TaleCraft مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TaleCraft مقابل USD هو $ -0.0008145936 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TaleCraft مقابل USD هو $ -0.0006935964 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TaleCraft مقابل USD هو $ -0.0000817982871753958 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.82% 30 يوم $ -0.0008145936 -34.13% 60 يوم $ -0.0006935964 -29.06% 90 يوم $ -0.0000817982871753958 -3.31%

تحليل سعر TaleCraft (CRAFT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TaleCraft: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0023651$ 0.0023651 $ 0.0023651 24 ساعة مرتفع $ 0.00238877$ 0.00238877 $ 0.00238877 عالية طوال الوقت $ 16.6$ 16.6 $ 16.6 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.82% تغير السعر (7 أيام) -8.10%

معلومات سوق TaleCraft (CRAFT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: