سعر TALE (TALE)
سعر TALE (TALE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TALE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TALE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.33K
- تغيير سعر TALE خلال اليوم هو -12.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر TALE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TALE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TALE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TALE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-12.83%
|30 يوم
|$ 0
|-86.11%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TALE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.48%
-12.83%
-12.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TALE is created by GrowBlock, a world-renowned game development company. TALE is a multiplayer, action (role-playing) game where players can earn rewards through login, idle, level, level, challenge, trial, dungeon, team, guild, etc. TALE's games introduce innovative game mechanics with player-driven economy and player-centric features. TALE is proud to create an engaging gaming experience that attracts players and cultivates a strong community. TALE is committed to providing high-quality graphics, engaging storylines and innovative game mechanics that keep players coming back. Together, we are committed to combining blockchain technology with top game design to bring disruptive entertainment experiences to players around the world.
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