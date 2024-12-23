سعر Taki Games (TAKI)
سعر Taki Games (TAKI) المباشر لليوم هو USD 0.00151217. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.77M. يتم تحديث سعر TAKI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Taki Games الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 688.10
- تغيير سعر Taki Games خلال اليوم هو -2.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.17B
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خلال اليوم، كان سعر Taki Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Taki Games مقابل USD هو $ -0.0003604411 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Taki Games مقابل USD هو $ -0.0006510781 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Taki Games مقابل USD هو $ -0.008328112458261995 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.36%
|30 يوم
|$ -0.0003604411
|-23.83%
|60 يوم
|$ -0.0006510781
|-43.05%
|90 يوم
|$ -0.008328112458261995
|-84.63%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Taki Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.21%
-2.36%
-22.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Taki Games is building the Web3 Zynga: A player-owned Web3 mobile gaming network offering a variety of engaging, free-to-play games including “Bored Button”, “Mom’s Kitchen”, and many more fun, interactive games where players can earn tangible rewards. Taki Games offers a market-leading deflationary tokenomics model - “Takinomics” - that enables players to become owners. Players benefit from growth of the gaming network, receiving rewards in the form of gift cards or the TAKI token. This approach not only enhances the gaming experience but also empowers players in the digital economy.
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