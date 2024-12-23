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سعر Taki Games (TAKI) المباشر لليوم هو USD 0.00151217 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.77M . يتم تحديث سعر TAKI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Taki Games الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 688.10 - تغيير سعر Taki Games خلال اليوم هو -2.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.17B

أداء سعر Taki Games (TAKI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Taki Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Taki Games مقابل USD هو $ -0.0003604411 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Taki Games مقابل USD هو $ -0.0006510781 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Taki Games مقابل USD هو $ -0.008328112458261995 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.36% 30 يوم $ -0.0003604411 -23.83% 60 يوم $ -0.0006510781 -43.05% 90 يوم $ -0.008328112458261995 -84.63%

تحليل سعر Taki Games (TAKI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Taki Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00151153$ 0.00151153 $ 0.00151153 24 ساعة مرتفع $ 0.00158586$ 0.00158586 $ 0.00158586 عالية طوال الوقت $ 0.294838$ 0.294838 $ 0.294838 تغير السعر (1 ساعة) -3.21% تغير السعر (1يوم) -2.36% تغير السعر (7 أيام) -22.59%

معلومات سوق Taki Games (TAKI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: