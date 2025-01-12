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سعر Take the L (L) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.75K . يتم تحديث سعر L مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Take the L الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.10 - تغيير سعر Take the L خلال اليوم هو +1.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 981.97M

أداء سعر Take the L (L) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Take the L مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Take the L مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Take the L مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Take the L مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.10% 30 يوم $ 0 -24.51% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Take the L (L)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Take the L: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00108614$ 0.00108614 $ 0.00108614 تغير السعر (1 ساعة) +0.26% تغير السعر (1يوم) +1.10% تغير السعر (7 أيام) -6.83%

معلومات سوق Take the L (L)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: