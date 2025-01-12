سعر TajCoin (TAJ)
سعر TajCoin (TAJ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.82K. يتم تحديث سعر TAJ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TajCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 62.20
- تغيير سعر TajCoin خلال اليوم هو +0.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 34.69M
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خلال اليوم، كان سعر TajCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TajCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TajCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TajCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.28%
|30 يوم
|$ 0
|-12.01%
|60 يوم
|$ 0
|+3.33%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TajCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.80%
+0.28%
-0.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TajCoin is a decentralized open source cryptocurrency.
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