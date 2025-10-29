معلومات سعر Tairon (TAIRO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
24 ساعة منخفض $ 0.00568728
24 ساعة مرتفع $ 0.00820201
عالية طوال الوقت $ 0.258846
أدنى سعر $ 0.00520896
تغير السعر (1 ساعة) +0.75%
تغير السعر (1يوم) +10.09%
تغير السعر (7 أيام) -29.31%

سعر Tairon (TAIRO) في الوقت الحقيقي هو $0.00728057. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TAIRO بين أدنى سعر $ 0.00568728 وأعلى سعر $ 0.00820201، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTAIRO على الإطلاق هو $ 0.258846، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00520896.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TAIRO +0.75% على مدار الساعة الماضية، +10.09% على مدار 24 ساعة، و -29.31% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Tairon (TAIRO)

القيمة السوقية $ 363.66K
الحجم (24 ساعة) --
القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 727.31K
إمداد دورة التداول 50.00M
إجمالي العرض 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Tairon هي $ 363.66K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TAIRO يبلغ 50.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 727.31K.