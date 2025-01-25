سعر Tail (TAIL)
سعر Tail (TAIL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TAIL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tail الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 90.14
- تغيير سعر Tail خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Tail مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tail مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tail مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tail مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-31.89%
|60 يوم
|$ 0
|-58.93%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tail: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-1.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$TAIL is the predominant rewards token in the Sanin Inu ecosystem. Much like a dog is given a sense of balance and stability by its own tail, our $TAIL provides the backbone for our dream of a decentralized system. These tokens play a pivotal role in maintaining the balance of community and ecosystem alike, and is therefore crucial to our goals of decentralization.
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