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سعر TAIKI INU (TAIKI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.79K . يتم تحديث سعر TAIKI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TAIKI INU الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر TAIKI INU خلال اليوم هو -17.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 909.63B

أداء سعر TAIKI INU (TAIKI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TAIKI INU مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TAIKI INU مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TAIKI INU مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TAIKI INU مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -17.72% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TAIKI INU (TAIKI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TAIKI INU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00000284$ 0.00000284 $ 0.00000284 تغير السعر (1 ساعة) -0.63% تغير السعر (1يوم) -17.72% تغير السعر (7 أيام) -81.83%

معلومات سوق TAIKI INU (TAIKI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: