سعر TAIKI INU (TAIKI)
سعر TAIKI INU (TAIKI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.79K. يتم تحديث سعر TAIKI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TAIKI INU الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر TAIKI INU خلال اليوم هو -17.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 909.63B
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خلال اليوم، كان سعر TAIKI INU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TAIKI INU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TAIKI INU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TAIKI INU مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-17.72%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TAIKI INU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.63%
-17.72%
-81.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$TAIKI is a community-driven meme token honoring one of the earliest and most iconic Shiba Inu images on the internet — a 2008 public domain photo of Taiki, taken by Italian photographer Roberto Vasarri. The project aims to preserve a piece of meme and internet history by putting Taiki “on-chain.” It has no presale, no team allocation, and no tax — 100% fair launch, fully decentralized, and owned by the community.
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