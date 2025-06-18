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سعر TAIKAI (TKAI) المباشر لليوم هو USD 0.00251424 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 217.27K . يتم تحديث سعر TKAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TAIKAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر TAIKAI خلال اليوم هو +4.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 86.42M

أداء سعر TAIKAI (TKAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TAIKAI مقابل USD هو $ +0.00010563 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TAIKAI مقابل USD هو $ +0.0000897571 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TAIKAI مقابل USD هو $ +0.0000164976 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TAIKAI مقابل USD هو $ -0.001631969183663064 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00010563 +4.39% 30 يوم $ +0.0000897571 +3.57% 60 يوم $ +0.0000164976 +0.66% 90 يوم $ -0.001631969183663064 -39.36%

تحليل سعر TAIKAI (TKAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TAIKAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00240423$ 0.00240423 $ 0.00240423 24 ساعة مرتفع $ 0.00251739$ 0.00251739 $ 0.00251739 عالية طوال الوقت $ 0.01122729$ 0.01122729 $ 0.01122729 تغير السعر (1 ساعة) +0.12% تغير السعر (1يوم) +4.39% تغير السعر (7 أيام) +0.13%

معلومات سوق TAIKAI (TKAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: