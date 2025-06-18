سعر TAIKAI (TKAI)
سعر TAIKAI (TKAI) المباشر لليوم هو USD 0.00251424. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 217.27K. يتم تحديث سعر TKAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TAIKAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر TAIKAI خلال اليوم هو +4.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 86.42M
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خلال اليوم، كان سعر TAIKAI مقابل USD هو $ +0.00010563 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TAIKAI مقابل USD هو $ +0.0000897571 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TAIKAI مقابل USD هو $ +0.0000164976 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TAIKAI مقابل USD هو $ -0.001631969183663064 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00010563
|+4.39%
|30 يوم
|$ +0.0000897571
|+3.57%
|60 يوم
|$ +0.0000164976
|+0.66%
|90 يوم
|$ -0.001631969183663064
|-39.36%
اكتشف أحدث تحليلات سعر TAIKAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.12%
+4.39%
+0.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TAIKAI is a hackathon platform that connects companies with talented developers to create solutions. We offer innovators a fun and exciting way to learn new skills, build cool projects, and earn rewards.
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