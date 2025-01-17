سعر TAGGER (TAG)
سعر TAGGER (TAG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.03M. يتم تحديث سعر TAG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TAGGER الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 140.04K
- تغيير سعر TAGGER خلال اليوم هو +11.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 108.38B
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خلال اليوم، كان سعر TAGGER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TAGGER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TAGGER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TAGGER مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+11.17%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TAGGER: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-6.36%
+11.17%
+29.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A Decentralized Full-Stack AI Data Solution powered by a Comprehensive Data Authentication and Authorization System Tagger is a full-stack AI data solutions platform, establishing a cross-border data authentication protocol, creating a permissionless hub for data collection, labeling, management, and trading. The logic starts from utilizing Web 3's crowdsourcing advantages for data labeling and collection. Subsequently, we leverage the core essence of blockchain technology to form a permissionless data authentication and trading system, solving the prevalent problems of data silos, data authentication chaos, and lack of professional annotators in the current data landscape.
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