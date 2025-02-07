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سعر Tachyon Protocol (IPX) المباشر لليوم هو USD 0.0001116 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر IPX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tachyon Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Tachyon Protocol خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Tachyon Protocol (IPX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tachyon Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tachyon Protocol مقابل USD هو $ +0.0001825199 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tachyon Protocol مقابل USD هو $ -0.0000098484 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tachyon Protocol مقابل USD هو $ +0.000079079043580616516 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0001825199 +163.55% 60 يوم $ -0.0000098484 -8.82% 90 يوم $ +0.000079079043580616516 +243.16%

تحليل سعر Tachyon Protocol (IPX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tachyon Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.184649$ 0.184649 $ 0.184649 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +168.37%

معلومات سوق Tachyon Protocol (IPX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: