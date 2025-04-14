سعر T2T2 (T2T2)
سعر T2T2 (T2T2) المباشر لليوم هو USD 0.0012683. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر T2T2 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق T2T2 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 87.51K
- تغيير سعر T2T2 خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر T2T2 مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر T2T2.
خلال اليوم، كان سعر T2T2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر T2T2 مقابل USD هو $ +0.0009980045 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر T2T2 مقابل USD هو $ +0.0004001751 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر T2T2 مقابل USD هو $ +0.0003656087170993124 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0009980045
|+78.69%
|60 يوم
|$ +0.0004001751
|+31.55%
|90 يوم
|$ +0.0003656087170993124
|+40.50%
اكتشف أحدث تحليلات سعر T2T2: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
T2T2 is a social trading platform powered by social bonding curve and fund investing curve.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 T2T2 إلى VND
₫32.5204803
|1 T2T2 إلى AUD
A$0.002003914
|1 T2T2 إلى GBP
￡0.000963908
|1 T2T2 إلى EUR
€0.001103421
|1 T2T2 إلى USD
$0.0012683
|1 T2T2 إلى MYR
RM0.005605886
|1 T2T2 إلى TRY
₺0.048208083
|1 T2T2 إلى JPY
¥0.180872263
|1 T2T2 إلى RUB
₽0.107209399
|1 T2T2 إلى INR
₹0.109010385
|1 T2T2 إلى IDR
Rp21.138324878
|1 T2T2 إلى KRW
₩1.814442663
|1 T2T2 إلى PHP
₱0.072331149
|1 T2T2 إلى EGP
￡E.0.06481013
|1 T2T2 إلى BRL
R$0.007432238
|1 T2T2 إلى CAD
C$0.001750254
|1 T2T2 إلى BDT
৳0.153781375
|1 T2T2 إلى NGN
₦2.016368706
|1 T2T2 إلى UAH
₴0.052393473
|1 T2T2 إلى VES
Bs0.0900493
|1 T2T2 إلى PKR
Rs0.354857657
|1 T2T2 إلى KZT
₸0.654087676
|1 T2T2 إلى THB
฿0.042437318
|1 T2T2 إلى TWD
NT$0.04121975
|1 T2T2 إلى AED
د.إ0.004654661
|1 T2T2 إلى CHF
Fr0.001027323
|1 T2T2 إلى HKD
HK$0.009829325
|1 T2T2 إلى MAD
.د.م0.011769824
|1 T2T2 إلى MXN
$0.025683075