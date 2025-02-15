سعر T23 (T23)
سعر T23 (T23) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر T23 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق T23 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 41.04K
- تغيير سعر T23 خلال اليوم هو +27.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر T23 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر T23 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر T23 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر T23 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+27.74%
|30 يوم
|$ 0
|+12.35%
|60 يوم
|$ 0
|-61.90%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر T23: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-5.29%
+27.74%
+6.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ABOUT US T23 is a game that enables players to earn coins, participate in various events, and have fun while doing it. By leveraging the transparency and security of a decentralized blockchain, players can enjoy unlimited earning potential through community involvement. The integration of blockchain technology in gaming is expected to attract a large number of new users to the cryptocurrency space, creating new job opportunities and driving up the adoption rate of crypto. In addition, it has the potential to provide significant financial benefits for investors.
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