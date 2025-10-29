معلومات سعر Syrup USDC (SYRUPUSDC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 24 ساعة منخفض $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 24 ساعة مرتفع $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 عالية طوال الوقت $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 أدنى سعر $ 1.055$ 1.055 $ 1.055 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -0.01% تغير السعر (7 أيام) +0.13% تغير السعر (7 أيام) +0.13%

سعر Syrup USDC (SYRUPUSDC) في الوقت الحقيقي هو $1.13. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SYRUPUSDC بين أدنى سعر $ 1.13 وأعلى سعر $ 1.13، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSYRUPUSDC على الإطلاق هو $ 1.14، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.055.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SYRUPUSDC -0.02% على مدار الساعة الماضية، -0.01% على مدار 24 ساعة، و +0.13% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Syrup USDC (SYRUPUSDC)

القيمة السوقية $ 1.35B$ 1.35B $ 1.35B الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.35B$ 1.35B $ 1.35B إمداد دورة التداول 1.19B 1.19B 1.19B إجمالي العرض 1,190,540,160.068632 1,190,540,160.068632 1,190,540,160.068632

القيمة السوقية الحالية لـ Syrup USDC هي $ 1.35B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SYRUPUSDC يبلغ 1.19B، مع إجمالي عرض 1190540160.068632. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.35B.