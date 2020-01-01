توكنوميكس Syrax AI (SYRAX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Syrax AI (SYRAX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Syrax AI (SYRAX) Syrax AI is a trading infrastructure platform built for Solana meme coin traders, designed to protect users from scams and insider farming. Our ecosystem includes advanced tools like a Telegram token scanner, AI-powered analysis, and real-time bundle detection. Soon, our all-in-one trading platform will launch, offering fast trading, wallet tracking, sniper insights, and detailed token metrics, all in one place. $SYRAX holders unlock premium features, unlimited scans, reduced fees, and earn a share of platform revenue. Syrax is built for the people, not the grifters, bringing transparency, safety, and real utility to Solana trading. الموقع الرسمي: https://www.syrax.ai/ الوثيقة البيضاء: https://docs.syrax.ai/getting-started/introduction اشتر SYRAX الآن!

توكنوميكس Syrax AI (SYRAX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Syrax AI (SYRAX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.13M $ 6.13M $ 6.13M إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 40.82M $ 40.82M $ 40.82M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 15.02M $ 15.02M $ 15.02M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.183403 $ 0.183403 $ 0.183403 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0450678 $ 0.0450678 $ 0.0450678 السعر الحالي: $ 0.150206 $ 0.150206 $ 0.150206 معرفة المزيد عن سعر Syrax AI (SYRAX)

توكنوميكس Syrax AI (SYRAX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Syrax AI (SYRAX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SYRAX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SYRAX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SYRAX، استكشف السعر المباشر لتوكن SYRAX!

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