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سعر Syrax AI (SYRAX) المباشر لليوم هو USD 0.091651 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.74M . يتم تحديث سعر SYRAX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Syrax AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Syrax AI خلال اليوم هو +6.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 40.82M

أداء سعر Syrax AI (SYRAX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Syrax AI مقابل USD هو $ +0.00534507 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Syrax AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Syrax AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Syrax AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00534507 +6.19% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Syrax AI (SYRAX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Syrax AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.081622$ 0.081622 $ 0.081622 24 ساعة مرتفع $ 0.094143$ 0.094143 $ 0.094143 عالية طوال الوقت $ 0.094143$ 0.094143 $ 0.094143 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) +6.19% تغير السعر (7 أيام) +77.28%

معلومات سوق Syrax AI (SYRAX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: