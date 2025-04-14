سعر Syrax AI (SYRAX)
سعر Syrax AI (SYRAX) المباشر لليوم هو USD 0.091651. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.74M. يتم تحديث سعر SYRAX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Syrax AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Syrax AI خلال اليوم هو +6.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 40.82M
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خلال اليوم، كان سعر Syrax AI مقابل USD هو $ +0.00534507 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Syrax AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Syrax AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Syrax AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00534507
|+6.19%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Syrax AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
+6.19%
+77.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Syrax AI is a trading infrastructure platform built for Solana meme coin traders, designed to protect users from scams and insider farming. Our ecosystem includes advanced tools like a Telegram token scanner, AI-powered analysis, and real-time bundle detection. Soon, our all-in-one trading platform will launch, offering fast trading, wallet tracking, sniper insights, and detailed token metrics, all in one place. $SYRAX holders unlock premium features, unlimited scans, reduced fees, and earn a share of platform revenue. Syrax is built for the people, not the grifters, bringing transparency, safety, and real utility to Solana trading.
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